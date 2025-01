O ator infantil de ‘Star Wars’ Jake Lloyd fala sobre o diagnóstico de esquizofrenia

Jake Lloyd – a estrela infantil que interpretou o jovem Anakin Skywalker em “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma” – está finalmente falando sobre seus problemas de saúde mental… mergulhando no tratamento recente que recebeu.

O ex-ator conversou com o autor Clayton Sandell – co-roteirista de ‘Star Wars Timelines’ – ao lado de sua mãe, Adicionar Lloyd para um recurso postado em Subpilha de Sandell .

De acordo com Sandell, Jake acabou de terminar um período de 18 meses em uma clínica de reabilitação de saúde mental depois de ter um “surto psicótico” em março de 2023… durante o qual sua mãe diz que ele desligou o motor de seu carro enquanto dirigia por um três – rodovia de pista.

Quando questionado sobre como está se sentindo, Lloyd disse a Sandell: “Muito bem, considerando esses 20 anos que chegaram ao fim. Agora posso aceitar a continuação do tratamento, da terapia e dos meus remédios. Todos têm me apoiado muito.”

Quanto ao seu “fundo do poço” – suas palavras – Lloyd diz que está grato por isso… por poder “participar honestamente do tratamento, tomar honestamente seus remédios e viver honestamente com seu diagnóstico”.