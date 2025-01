O terrorista de Nova Orleans, Shamsud-Din Jabbar, teve uma carreira militar condecorada

Shamsud-Din Jabbaro terrorista que causou estragos em Nova Orleans nas primeiras horas do dia de Ano Novo, ganhou uma tonelada de medalhas durante seu serviço no Exército… TMZ descobriu.

O veterano das forças armadas serviu no Exército regular de março de 2007 a janeiro de 2015 como Especialista em Recursos Humanos e Especialista em Tecnologia da Informação – e era um militar condecorado… um porta-voz do Exército disse ao TMZ.

Disseram-nos que Jabbar ganhou 23 medalhas, fitas e distintivos… incluindo a Medalha de Boa Conduta do Exército, a Medalha de Realização do Exército e a Medalha de Comenda do Exército.

Jabbar também recebeu a Medalha de Serviço da Guerra Global ao Terrorismo… o que é irônico, agora que o FBI diz que ele cometeu um ato de terrorismo doméstico.

Durante o seu tempo no Exército, dizem-nos que Jabbar foi destacado para o Afeganistão de Fevereiro de 2009 a Janeiro de 2010… e durante o seu serviço no estrangeiro, Jabbar ganhou uma Medalha de Campanha do Afeganistão com uma estrela de campanha.

Também fomos informados de que Jabbar serviu na Reserva do Exército de janeiro de 2015 a julho de 2020 como especialista em TI… e ao final de seu serviço, ele ocupava o posto de sargento.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Os outros prêmios de Jabbar incluíam o Distintivo de Motorista e Mecânico… um distintivo especial que denota um alto grau de habilidade na operação e manutenção de veículos motorizados… o que é interessante, considerando que ele usou uma caminhonete para matar 14 pessoas em uma movimentada Bourbon Street.



Reproduzir conteúdo de vídeo



CNN

Como informamos… Jabbar disse ao jornal da faculdade que estava lutando para se ajustar à vida civil depois de sair do Exército regular e estava tendo problemas para usar os benefícios do GI Bill e conversar com seus colegas.