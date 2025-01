Pitbull morde criança dentro de condomínio e tutor é preso após ameaçar e xingar policiais

Uma criança foi mordida por um cão da raça pit bull dentro de um condomínio que fica localizado no bairro Cidade Universitária, parte alta de Maceió, na tarde dessa sexta-feira (3). O tutor do animal foi preso em flagrante após xingar e ameaçar uma equipe policial que foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com os militares, a criança foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar. Já o tutor do animal teria sido localizado dentro de um veículo e apresentava sinais de embriaguez. Em seguida, ele confirmou que era o tutor do animal e confessou que estava sob efeito de álcool.

Ainda segundo as informações, o pai da criança apareceu no momento em que o tutor do animal estava sendo interrogado sobre o ataque do animal e precisou ser contido pelos policiais. Nesse momento, o suspeito se exaltou, proferiu palavras de baixo calão contra os policiais, ameaçou os militares e ainda teria partido para cima do comandante da guarnição.

Mesmo após ter sido algemado, o homem continuou proferindo os xingamentos e foi encaminhado à Central de Flagrantes. Ele permaneceu preso pelos crimes de desacato e lesão corporal.

Ainda não há informações sobre o quadro clínico da criança.