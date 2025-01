Quais serão os nomes da Geração Beta? Descubra as tendências que dominarão o futuro

Iris é um nome de origem grega que possui um significado encantador: “mensageira dos deuses” ou “arco-íris”. Na mitologia grega, Íris era a deusa mensageira que conectava o Olimpo à Terra, representada como um arco-íris que unia os céus aos mortais.

Como vimos, a Geração Beta representa o futuro, uma era de inovação, sustentabilidade e conexão global. Portanto, os nomes escolhidos para essa geração simbolizam mais do que apenas uma identidade; eles refletem valores importantes como inclusão, responsabilidade e criatividade. À medida que os pais, geralmente das gerações Y e Z, escolhem os nomes para seus bebês, eles estão moldando uma era e, com tantas opções significativas, a Geração Beta promete ser única e influente em todas as suas expressões.