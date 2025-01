Roseanne Barr lança nova música rap pró-Trump antes da posse

Roseanne Barr está fazendo um pivô de carreira inspirado em Donald Trump o próximo retorno de Bryn à Casa Branca … estreando um novo alter ego do rap em um videoclipe celebrando o presidente eleito.

Confira… a polêmica comediante usa óculos escuros, estampa de leopardo e seu cabelo trançado em trancinhas loiras enquanto ela faz rap ao lado do rapper canadense Tom MacDonald em seu hino pró-Trump, “Daddy’s Home”.

Os dois artistas esfregam de maneira não tão sutil a tentativa de reeleição de DT na cara dos odiadores, abrindo a música com … “Nós vencemos, você está louco, está feito, que pena, Boo-hoo, tão triste.”

Roseanne esfrega muito mais do que a vitória eleitoral na cara dos críticos também … enquanto ela até balança a bunda para a câmera em um par de jeans colantes. TBH, nunca pensamos que veríamos o dia em que a atriz tentou twerk – mas aqui estamos.

Roseanne, que há muito tempo apoia Trump, também revida aqueles que tentaram cancelá-la por tweets racistas anteriores no Twitter, agora X… sugerindo que ela está rindo por último agora.

TMZ. com

Embora RB tenha contestado anteriormente as acusações de racismo contra ela, ela realmente não ajuda em seu caso aqui … fazendo rap “os espanhóis voltando” assim que Trump for inaugurado Segunda-feira.

Esta não é a primeira vez que Roseanne tenta mergulhar na cena musical, no entanto … ela já gerou polêmica com sua performance surda do Hino Nacional em um jogo de beisebol dos Padres nos anos 90. Ela foi notoriamente vaiada durante toda a interpretação da música.