Se Deion Sanders vier para os Cowboys, o circo de três picadeiros de Jerry Jones crescerá a níveis nunca vistos

TOs Dallas Cowboys estão nas manchetes mais uma vez, enquanto circulam rumores sobre Deion Sanders potencialmente substituindo Mike McCarthy como treinador principal. Poucas horas depois da notícia de que McCarthy e os Cowboys não concordariam com uma extensão de contrato, relatórios começaram a vincular Sanders ao cargo.

Atualmente o treinador principal do Universidade do ColoradoSanders revitalizou o programa dos Buffaloes, levando-os a um bowl game após duas temporadas impressionantes. Seu pedigree na NFL, incluindo uma carreira no Hall da Fama e um mandato histórico com os Cowboysfaz dele um candidato intrigante para Jerry Jones, o dono dos Cowboys conhecido por jogadas ousadas.

Mike McCarthy compartilha abraço emocional com a equipe dos Cowboys após o final da temporada contra Washington

Insiders da NFL sugerem que conversas entre Sanders e Jones já ocorreram. Se for verdade, esta poderia ser uma contratação revolucionária para Dallas. Jerry Jones adora fazer barulho e contratar Sanders certamente se qualificaria como um dos maiores respingos na memória recente. Sanders, que mostrou sua habilidade de mudar os programas, pode achar o trabalho dos Cowboys muito atraente para deixar passar. O prestígio da equipe e a disposição de Jones em atender à visão de seu treinador podem fazer de Dallas um local ideal para aterrissar.

Se Sanders assumisse o comando, os efeitos em cascata na NFL poderiam ser sísmicos. Um cenário que ganha força é Sanders orquestrar movimentos para traga seus dois craques do Colorado – Travis Hunter e Shedeur Sanders – para Dallas. Hunter, um fenômeno bidirecional e vencedor do Troféu Heisman, é projetado como uma das cinco primeiras escolhas no Draft de 2025 da NFL. Shedeur, filho de Deion e um dos melhores zagueiros de sua classe, também deve ser uma seleção inicial no primeiro turno.

O que acontecerá se Sanders assumir o comando?

É fácil imaginar Sanders pressionando por negociações para garantir ambos os jogadores no draft. Para que isso aconteça, Dallas provavelmente precisaria se separar do quarterback Dak Prescott e outros ativos significativos.

Os Cowboys atualmente detêm a 12ª escolha em 2025, mas precisariam saltar para os cinco primeiros para Hunter e adquirir outro jogador de primeira rodada para Shedeur. Você consegue imaginar o que aconteceria no mundo da NFL se Sanders fosse contratado por Jones e depois negociasse com Prescott? e quem sabe o que mais para pousar essas duas estrelas?

O valor de entretenimento de tais movimentos seria imenso, não apenas para os fãs dos Cowboys, mas para os entusiastas do futebol em todos os lugares. É um cenário feito sob medida para o drama e espetáculo do America’s Team.