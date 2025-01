Trump suportará o constrangimento de uma sentença criminal após o último recurso da Suprema Corte falhar

CNN

A Suprema Corte não ajudou Donald Trump… desta vez.

A decisão do tribunal, por 5-4, na quinta-feira, de negar o esforço de última hora do presidente eleito para adiar a sentença no seu caso de suborno financeiro em Nova Iorque cria um momento impressionante – a data do tribunal na sexta-feira, apenas 10 dias antes de Trump ser empossado para um segundo mandato.

O juiz Juan Merchan já disse que não imporá pena de prisão. Mas a audiência de sentença significará, no entanto, que Trump será o primeiro presidente a tomar posse com uma condenação criminal inscrita no seu registo oficial.

A proximidade da sentença com a tomada de posse de Trump criará uma justaposição impressionante. Ele será um réu sujeito à autoridade de um juiz e ao veredicto de um júri que dentro de dias assumirá os vastos poderes da presidência e se tornará o guardião final das leis da nação e da Constituição.

A palavra “sem precedentes” tornou-se um cliché devido às reviravoltas inacreditáveis ​​da vida de Trump, das suas campanhas presidenciais e do seu primeiro mandato na Casa Branca. Mas ele fará outra história impressionante na sexta-feira, depois de uma campanha na qual desafiou quatro acusações criminais para ganhar um segundo mandato.

Trump não estará na audiência no mesmo tribunal de Nova York onde foi condenado no ano passado, mas participará virtualmente de sua casa na Flórida, disse uma pessoa familiarizada com o assunto a Kaitlan Collins, da CNN.

A derrota no Supremo Tribunal foi uma rara reviravolta na estratégia de Trump de tentar atrasar os seus processos criminais com múltiplos recursos – que utilizou nos seus processos federais para ganhar tempo até poder usar a sua autoridade executiva para os frustrar. É claro que, para que isso funcionasse, ele teve que cumprir sua parte no trato e vencer as eleições.

Se o Supremo Tribunal tivesse decidido o contrário neste caso, teria encorajado os críticos que argumentam que o tribunal facilitou as tentativas de Trump de adiar a responsabilização depois de levar semanas para se pronunciar sobre as suas reivindicações de imunidade abrangente no ano passado e depois conceder-lhe protecção significativa para actos oficiais. Essa decisão atrasou os casos federais, permitindo-lhe conseguir evitar que os julgamentos ocorressem antes das eleições.

A decisão de quinta-feira – na qual dois conservadores ficaram do lado dos juízes liberais – pode, em pequena medida, tranquilizar aqueles que acreditavam que as decisões do tribunal tinham desafiado a ideia de que todos os americanos, independentemente da sua posição na vida, são iguais perante a lei. Mas não irá acalmar a ansiedade generalizada entre os liberais de que a maioria conservadora que Trump construiu no seu primeiro mandato mostrará considerável deferência para com o comandante-em-chefe numa segunda administração que poderá testar o Estado de direito e a Constituição mais do que a sua primeira.

O presidente eleito atacou Merchan depois que a decisão da Suprema Corte foi tomada na noite de quinta-feira. “Vamos recorrer de qualquer maneira, só psicologicamente, porque francamente é uma vergonha. É um juiz que não deveria estar no caso”, disse Trump aos repórteres em seu clube em Mar-a-Lago. “Então farei minha coisinha amanhã, eles podem se divertir com seu oponente político… isso está muito longe de terminar.”

O presidente eleito registou fúria e descrença relativamente à sua situação durante uma conferência de imprensa em Mar-a-Lago no início desta semana, quando parecia preocupado com o impacto iminente da sentença na sua dignidade.

“Sou o presidente eleito dos Estados Unidos da América. Sou um ex-presidente muito bem-sucedido”, disse Trump, queixando-se de ter sido vítima de um “juiz que trabalhou arduamente para tentar envergonhá-lo”.

Trump pode não ter precisado de mais incentivos para usar os seus poderes como presidente para vingar o que ele afirma ser a utilização da justiça como arma contra ele. Mas a sentença poderá reavivar o seu sentimento de queixa pouco antes de ele assumir o poder.

Trump foi condenado em maio por 34 acusações de falsificação de registros comerciais sobre pagamentos a seu então advogado Michael Cohen para reembolsar um pagamento secreto de US$ 130 mil feito à estrela de cinema adulto Stormy Daniels, a fim de impedi-la de falar sobre um suposto caso antes do julgamento. Eleições de 2016. Trump se declarou inocente no caso e negou o caso.

Os dois conservadores que se juntaram aos liberais foram o presidente do tribunal John Roberts e a juíza Amy Coney Barrett, nomeada por Trump no seu primeiro mandato. Roberts verá Trump cara a cara no dia da posse, em 20 de janeiro, já que ele deverá presidir a posse. Quatro outros conservadores teriam atendido ao pedido de Trump para adiar a sentença, incluindo o juiz Samuel Alito, que enfrentou apelos democratas para se recusar depois um telefonema recente com Trump sobre o que ele disse ser um assunto não relacionado.

A maioria considerou que nenhum dos motivos para a suspensão tinha mérito, dizendo que as queixas de Trump sobre alegadas violações de provas poderiam ser tratadas no decurso normal dos seus recursos. Também ignorou a alegação dos advogados de Trump de que a sentença imporia um fardo às suas responsabilidades como presidente eleito, com o fundamento de que Merchan declarou que pretende condená-lo a uma dispensa incondicional.

Noutra reviravolta invulgar numa surpreendente saga jurídica, Trump escolheu dois dos seus advogados que apresentaram o recurso ao tribunal superior, Todd Blanche e D. John Sauer, para servirem como vice-procurador-geral e procurador-geral, respetivamente, na sua nova administração. .

O caso de silêncio movido pelo procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, foi durante muito tempo considerado o mais fraco dos quatro processos criminais que Trump enfrentou no período que antecedeu as eleições, mas foi o único a chegar a uma conclusão.

A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Tanya Chutkan, rejeitou o caso de interferência nas eleições federais contra Trump depois que o procurador especial Jack Smith concluiu, de acordo com a orientação do Departamento de Justiça após a eleição de novembro, que um presidente em exercício não pode ser processado.

A outra acusação de Smith contra Trump – sobre alegada acumulação de documentos confidenciais na sua casa na Florida – fracassou depois de a juíza Aileen Cannon, que foi nomeada por Trump, ter rejeitado o caso ao decidir que a sua nomeação como procuradora especial violava a Constituição. Trump esta semana elogiou Cannon como “muito brilhante” e “durão”.

Uma quarta acusação, por suposta interferência nas eleições de 2020 na Geórgia, está no limbo depois que um tribunal de apelações desqualificou a promotora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, por aparências de impropriedade em seu relacionamento romântico anterior com um de seus colegas promotores no caso.

A decisão de quinta-feira pode não encerrar os negócios de Trump perante um Supremo Tribunal que tem sido repetidamente chamado a agir para resolver as questões constitucionais levantadas durante e após uma primeira administração que destruiu as normas de conduta presidencial.

Isso porque o presidente eleito perdeu outra batalha legal na quinta-feira, depois que um tribunal federal de apelações se recusou a impedir o Departamento de Justiça de divulgar o relatório investigativo final de Smith.

O 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA deixou uma suspensão de três dias na divulgação do relatório pelo DOJ, o que pode permitir tempo para mais recursos.

Espera-se que Trump, mais uma vez, peça ao Supremo Tribunal que opine.