Turista é atingida por fogos de artifício na virada do ano dentro de apartamento

Fogos de artifício atingiram um prédio e feriram uma turista que comemorava com o marido o réveillon de 2025 na janela de um apartamento em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. Bianca Miranda sofreu queimaduras no tórax, onde perdeu a pele, segundo o marido Victor Fresca, e nas mãos. O casal é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

“O que era para ser nosso momento se tornou nossa desgraça. Cena desesperadora. É desesperador ver a sua esposa pegando fogo dentro da tua casa”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Os fogos faziam parte da programação de fim de ano do município. O evento pirotécnico ocorreu na beira do mar e, segundo a prefeitura, a montagem foi feita “por brigadistas como determina a legislação”. Em nota divulgada à imprensa, o município lamentou o acidente e afirmou que “vai notificar a empresa responsável para que preste todos os esclarecimentos”

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o homem e mulher, escorados à janela da sala, acompanham uma queima de fogos na região. Enquanto eles vibram pelo novo ano, um artefato explode na jovem. Após o estouro, a Bianca corre balançando a roupa, aos gritos.

Em choque, ela diz que sente dor, mas que a medicação está ajudando. Porém, afirma estar muito chateada com tudo o que aconteceu. “Jamais esperava que isso ia acontecer dentro de casa”, lamenta.

Procurados, os bombeiros disseram que apuram o que ocorreu, mas anteciparam que todos os documentos estavam regulares e que a montagem dos fogos ocorreu dentro da distância de segurança (nota abaixo).

Já a Polícia Civil informou que vai instaurar inquérito policial pra apurar os fatos, “especialmente a responsabilidade de quem soltou os fogos que atingiram esse apartamento e causou as lesões”, segundo o delegado Osnei de Oliveira.

Prefeitura proíbe fogos – Navegantes tem legislação que proíbe fogos de artifício desde 2020. O artigo 1º da Lei nº 3.470 de 2020 “a venda, o manuseio, a utilização, a queima e soltura de fogos de artifícios com estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos e efeitos sonoros ou ruídos” são proibidos.

O show pirotécnico, no entanto, utilizava fogos sem ruídos, conforme a prefeitura. “A lei veda a soltura de fogos ruidosos, porém, permite que sejam utilizados fogos com estampido de baixa intensidade (abaixo de 85 decibéis)”, respondeu a prefeitura ao questionamento do g1.

Desabafo – Em uma rede social, o companheiro da mulher, Victor Frasca, escreveu que ela está “com boa parte do tórax queimado, sem pele, e com queimaduras nas mãos”

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Navegantes informa que já está apurando o caso e vai notificar a empresa responsável pela queima de fogos para que preste todos os esclarecimentos. De antemão, a Prefeitura informa que a empresa licitada possuía todas as credenciais exigidas e os fogos foram montados por brigadistas como determina a legislação. A Prefeitura lamenta o incidente e reforça seu compromisso de transparência na apuração do caso e vai prestar toda assistência ao casal.

O que diz o Corpo de Bombeiros – O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) informa que, durante a queima de fogos realizada no município de Navegantes, na noite de ontem, ocorreu um incidente envolvendo a direção de ao menos um dos artefatos pirotécnicos, disparado em direção a apartamentos da orla.

Conforme primeira apuração, os documentos exigidos pela Instrução Normativa nº 27 – Prevenção em Espetáculos Pirotécnicos foram apresentados previamente e estavam de acordo com os requisitos estabelecidos, incluindo o responsável técnico devidamente habilitado.

De acordo com a referida normativa, cabe ao responsável técnico assegurar o cumprimento das normas de segurança, como o monitoramento da área de queda dos fogos e a manutenção dos afastamentos mínimos previstos para andamento seguro do espetáculo.

O CBMSC reforça que diligências adicionais serão avaliadas, como a pertinência de ações de perícia no local.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança da população e reforçamos que medidas preventivas e fiscalizatórias continuam sendo uma prioridade para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, dentro dos limites legais e normativos estabelecidos.