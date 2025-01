Tyler Perry convoca seguradoras para cancelar apólices antes dos incêndios em Los Angeles

O ator-produtor postou no Instagram na manhã de domingo … escrever um vídeo de uma mulher ficando em uma zona de evacuação obrigatória para tentar salvar a casa de seus pais porque o seguro contra incêndio foi cancelado o abalou profundamente.

Uma enfermeira local do pronto-socorro estava fazendo tudo o que podia para salvar a casa de seus pais de 90 anos em Hastings Ranch enquanto o incêndio em Eaton devastava a área.

Perry pergunta se mais alguém acha “terrível que as companhias de seguros possam tirar bilhões de dólares das comunidades durante anos e então, de repente, serem autorizadas a cancelar milhões de apólices para as mesmas pessoas com quem enriqueceram?”