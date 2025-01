Vinícius retorna a Valência, onde enfrentou insultos racistas

O jogo adiado pela DANA em Valência levará Vinícius de volta ao Mestalla, onde viveu um infeliz episódio racista em 2023

MADRID – 21 de maio de 2023 é uma das datas mais tristes da história da LaLiga. Naquele dia, o árbitro interrompeu a partida após sinalizar Vinícius Júnior comportamento racista de vários fãs que estavam assistindo o Valência x Real Madrid. Fez-se uma confusão que culminou com a condenação, em junho de 2024, de três torcedores a oito meses de prisão.

Aquela tarde foi aterrorizante para Vinícius Júnior. Fontes da ESPN próximas ao jogador relatam que o craque brasileiro chorou, ficou frustrado e triste ao pensar em tantos episódios racistas que não só ele viveu nos campos de futebol, mas também muitos outros. As mesmas fontes apontam meses depois do sucedido que um dos pensamentos do atacante madrileno foi para aquelas pessoas que sofrem diariamente racismo e que ninguém as protege.

O que está claro é que aquele dia marcou um antes e um depois para o brasileiro que, se nada der certo, retornará esta semana ao Mestalla para disputar a partida adiada entre Valência e Real Madrid. Portanto, que clima será esperado contra o Brasileiro? É a grande pergunta que muitos torcedores se fazem para iniciar 2025.

Sinceramente, poucos sabem o que pode acontecer, mas a opinião geral é que será um jogo normal que, longe da agressividade vista anteriormente, pode tornar-se exatamente o contrário. A situação mudou e o Real Madrid soube comportar-se com o senhorio que ostenta a entidade liderada por Florentino Pérez.

E Madrid comportou-se com Valência e o seu povo de uma forma extraordinária depois dos acontecimentos relacionados com a DANA há dois meses. Depois, várias cidades de Valência e milhares de pessoas foram afectadas por inundações que acabaram oficialmente com a vida de 227 pessoas (das quais 7 eram de Albacete e outra da Andaluzia). O Madrid teve um comportamento requintado desde então.

Primeiro no jogo contra o Osasuna e dias depois na Liga dos Campeões contra o AC Milan, os merengues prestaram homenagem às vítimas da DANA e enviaram uma mensagem de amor e apoio a todo o Valência: mosaico com a bandeira valenciana, música emocionante e aplausos generalizados. comoveu muitos valencianos em um dos momentos mais complicados.

Além disso, os brancos, que através da sua Fundação têm realizado diversas campanhas de apoio à zona, também convidaram várias famílias afectadas pelas inundações em Valência, Albacete e Andaluzia para assistirem ao jogo entre Real Madrid e Getafe em Dezembro, provando que o mês de Novembro homenagens não eram algo isolado.

Uma das últimas notícias da imprensa espanhola sugere mesmo que por este comportamento o Valencia CF prestará uma pequena homenagem a Florentino Pérez pelo comportamento do seu clube nesses momentos difíceis.

É por isso que a opinião geral é que será mais um jogo onde o bom ambiente prevalecerá sobre tudo o resto. Além disso, o torcedor do Valencia sempre foi um torcedor exemplar que assobia e critica o rival, mas que não pode ser generalizado devido ao comportamento de uma minoria que não representa ninguém além do ódio e do racismo que podemos encontrar, Infelizmente, em outros partes do mundo.

O próprio Vinícius deixou uma mensagem de apoio público das suas redes sociais aos atingidos pela DANA e liderou, segundo vários meios de comunicação espanhóis, uma doação do balneário do Real Madrid para que as vítimas da catástrofe pudessem ter alguma ajuda da equipa.

É claro que o Mestalla irá pressionar o seu rival. Que o Mestalla também apoiará a sua equipa. E mais ainda por estar na parte de baixo da tabela e com uma situação muito difícil. Mas daí para o meio ambiente ser agressivo, como muitos apontam ou até parecem querer, não. É assim que se acredita e assim será. Porque a Espanha ainda está imersa em datas especiais de Natal que, infelizmente para muitos, são as mais tristes das últimas décadas. E o futebol deve estar acima de qualquer capítulo passado do qual ninguém possa se orgulhar.