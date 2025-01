vítima denuncia estelionato após transferir R$10 mil em compra de carro

A Polícia Militar foi acionada para um caso de um suposto golpe na compra de um carro modelo Ford Ecosport na cor preta na noite dessa terça-feira (14), no município de Arapiraca, no interior de Alagoas.

De acordo com informações da Polícia Militar, um dos envolvidos teria anunciado o seu veículo em uma plataforma online. No entanto, o comprador realizou uma transferência via PIX no valor de R$10 mil, mas a quantia foi para um terceiro envolvido, que não era conhecido pelo vendedor.

Não há informações se a terceira pessoa estava com eles ou se já foi localizado. Pela suspeita de fraude e para entender o caso, os dois primeiros envolvidos foram levados para a Central de Polícia de Arapiraca, onde foi realizado um boletim de ocorrência.