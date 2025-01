Wendy Williams chora e critica a tutela em nova entrevista chocante

Wendy ligou para o popular programa de rádio, pois não conseguiu sair do que é descrito como uma “prisão de luxo”. Wendy foi acompanhada por sua sobrinha, Alex que ajudou a expandir as más condições de vida de Wendy.

Alex diz que Wendy está presa em um pequeno quarto em Nova York, com apenas necessidades básicas, incluindo apenas uma janela que não fornece luz solar suficiente para Wendy. Wendy se dobrou, dizendo que se sente isolada e que as pessoas nas instalações “não são minha preferência”.

A certa altura, Wendy começou a chorar com a possibilidade de não estar com o pai em Miami no aniversário de 94 anos. Mais uma vez, Wendy diz que está nas mãos de Morrissey quando se trata de tomar todas as decisões e não está claro se sua viagem será aprovada.