Vereadores de Penedo aprovam pagamento do 13º salário na data de aniversário do servidor

Servidores da Prefeitura de Penedo poderão receber seu 13º salário quando estiverem comemorando idade nova. O acesso ao benefício na data de nascimento do funcionário foi aprovado na Câmara Municipal de Penedo nessa quinta-feira, 19 de dezembro.

O Projeto de Lei nº 041/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, recebeu emenda do Vereador Nelsinho (Antônio Nélson Oliveira de Azevedo Filho) que torna facultativo ao servidor receber o 13º salário em seu aniversário. Quem não optar pela alteração, receberá o pagamento somente no final do ano, como é de praxe.

LOA

Em tramitação na Câmara Municipal de Penedo, a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2020 teve pedido de vista formalizado pelo Vereador Fagner Matias. A matéria que trata sobre o orçamento do município volta ao plenário na próxima segunda-feira, 23, durante sessão extraordinária convocada pelo Presidente Marcelo Pereira, com início marcado para 10 horas.

Cidadão Penedense

A Câmara Municipal de Penedo realiza nesta sexta-feira, 20, sessão solene para a entrega do título de cidadão penedense ao bispo diocesano Dom Valério Breda, o desembargador Sebastião Costa Filho, o padre Luís Cláudio Pereira e o procurador municipal Diego Leão da Fonseca. A solenidade está prevista para começar às 19 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal.

Por Fernando Vinícius / Assessoria Câmara de Penedo