Na manhã desta quarta-feira, 29 de janeiro, passageiros que fazem deslocamento de lancha pelo rio São Francisco, reclamaram da situação que se encontra o Atracadouro na Orla da cidade de Neópolis, em Sergipe. Segundo informações dos mesmos, poderá desabar a qualquer hora, pois devido à falta de manutenção o local está sem condições de uso.

Com fluxo de turistas que irão chegar no município neopolitano, que é considerado um dos principais destinos dos sergipanos no período das prévias e de carnaval, a preocupação dos usuários das lanchas é que não haja algum acidente grave. A atenção aumenta pelo fato que o local é considerado um dos cartões postais da cidade neopolitana, e um acidente poderia, além de causar danos a pessoas, manchar a imagem da cidade.

O ideal seria o isolamento da área até que a mesma receba manutenção adequada para receber os passageiros.

Da Redação / Informações e fotos Edivaldo Souza