Caixa oferece crédito imobiliário com correção pela inflação e juros menores

A Caixa Econômica Federal anunciou o lançamento de linhas de crédito imobiliário com atualização pelo IPCA, o índice oficial de inflação. As novas linhas, conforme informações do banco, poderão ser usadas no financiamento de imóveis por até 30 anos, com taxas de juros que variam de 2,95% a 4,95% ao ano, mais o IPCA.

Nas linhas anteriores, os juros variavam de 8,50% a 9,75%, mais a Taxa Referencial (TR), que atualmente tem sido zero. Com isso, os bancos ofertam taxas de juros mais próximas de 10%. Com a adoção do IPCA nos contratos, a Caixa reduziu os juros na ponta. O efeito disso é que, nas simulações do banco, as prestações iniciais ficarão mais baixas.

“Vamos manter linhas atuais e oferecer linhas novas, com o IPCA”, destacou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante evento com a presença do presidente do país, Jair Bolsonaro.

De acordo com informações divulgadas, os novos contratos indexados ao IPCA vão valer para novos financiamentos e serão opcionais. Sendo assim, quem quiser poderá fechar contratos com atualização pela TR. A diferença é que, nos contratos atrelados à TR, as prestações iniciais tendem a ser maiores.

Segundo analistas, conforme informado pelo UOL, os empréstimos para a compra da casa própria corrigidos pela inflação representam risco porque, se o IPCA aumentar no período do contrato, o custo do financiamento também aumentará.

Sendo adotado o IPCA, será registrado uma queda de 35% no valor da prestação no caso de um financiamento com taxa mais cara (4,95%), conforme informou o presidente da Caixa. Isso na comparação com os contratos tradicionais, ligados à TR. No caso de contratos com taxa mais barata (2,95%), para clientes com relacionamento com o banco, a queda no valor da prestação foi estimada em 51%.

Os novos contratos vão ter prazo máximo de 360 meses. A quota máxima de financiamento será de 80% do valor do imóvel. As novas condições valem tanto para financiamentos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), cujo valor do imóvel é de até R$ 1,5 milhão, quanto para os contratos que estão fora do SFH, os do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), que financiam imóveis acima desse valor.

A Caixa e o governo têm expectativa de que se aumente o volume de recursos disponível para financiamento imobiliário. Os contratos indexados ao IPCA terão maior aceitação no mercado e poderão ser renegociados com terceiros pelo banco. É a chamada securitização. Os recursos arrecadados serão uma nova fonte para o financiamento imobiliário.

Como vai funcionar a nova linha de crédito imobiliário da Caixa?

A nova linha de crédito da Caixa terá taxas de 2,95% a 4,95% ao ano mais o IPCA, o índice oficial de inflação. Atualmente, as taxas dos contratos são indexados à Taxa Referencial (TR) mais juros que variam entre 8,30% e 9,95%. A duração do novo financiamento é de até 360 meses na tabela SAC (sistema em que o valor das parcelas diminui com o passar do tempo) e 240 meses na tabela Price (sistema em que o valor das parcelas aumentam com o passar do tempo).

Agora, o banco vai ter duas linhas de crédito e o cliente deverá escolher a mais vantajosa.

Parcelas vão ficar mais caras?

Segundo informações do banco, a resposta é não. A Caixa revelou que o novo produto de crédito, indexado ao IPCA, vai permitir uma queda de 35% no valor da prestação no caso de um financiamento com a taxa mais cara (4,95%). Isso na comparação com os contratos tradicionais, que usam a TR. No caso de contratos com a taxa mais barata (2,95%), a queda no valor da prestação foi estimada em 51%.

E com quem já tem financiamento?

Quem já tem financiamento ativo, continuará tudo igual. A modalidade anunciada pela Caixa é apenas para os novos financiamentos. É importante reforçar que o banco vai continuar oferecendo financiamento indexado à TR. Com isso, a decisão de qual dos modelos escolher é do cliente.

Ponto positivo e negativo

O lado negativo é que a inflação é muito mais volátil do que a TR. Com isso, essa nova modalidade pode, se tornar o crédito imobiliário mais caro. O ponto positivo é que a medida vai movimentar o mercado, aquecendo a economia.

A menor exposição dos bancos ao risco de inflação, uma vez que o cliente é que terá de arcar com a variação do IPCA, tem potencial para baratear os juros dos financiamentos.

Portabilidade

Uma vez escolhida a correção pelo IPCA, não será permitido fazer a portabilidade para financiamentos com outro tipo de correção, como a TR. Assim, buscar uma opção melhor em outros bancos só será possível se essas outras instituições oferecerem também crédito imobiliário indexado pelo IPCA.