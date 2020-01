A prefeitura da cidade de Propriá (SE), cancelou a abertura do Encontro Cultural devido as fortes chuvas no município. Por volta das 19 horas, o prefeito Iokanaan Santana, divulgou nota informando o adiamento “por medida de segurança”.

“A chuva, com ventos fortes, que começou por volta das 18 horas, inundou ruas e o comércio principal. Molhou o palco, danificou o telhado, equipamentos o que compromete a segurança de profissionais e da população”, informou o prefeito em nota à nossa reportagem.

Segundo o texto da gestão municipal, os quatro shows que eram previstos acontecerão nesta quinta-feira (23), “caso as condições climáticas sejam favoráveis”.

A chuva ainda provocou a queda de uma árvore na rodovia estadual Pedro de Medeiros Chaves, que liga a cidade de Propriá a cidade de Telha, além de ter derrubado a porta principal do Posto de Saúde situado no bairro Matadouro.

Também por meio de nota, o Padre Clebson, pároco da cidade, comunicou o cancelamento da missa que seria realizada no Mastro da Banca do Peixe.

Ed Souza