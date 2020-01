Evento termina em confusão no Pontal do Peba e deixa 3 feridos

Três pessoas ficaram feridas durante uma confusão que ocorreu na madrugada deste domingo (26), em um evento no Distrito do Pontal do Peba, em Piaçabuçu, no Litoral Sul de Alagoas.

Em vídeo postado nas redes sociais é possível observar que há uma correria no meio da rua e um grupo troca agressões, enquanto ambulantes e parte do público que curtia o show tentam se afastar do local da pancadaria. Garrafas de vidro, latas, pedras e até um caixa térmica são arremessadas durante a confusão. A confusão só acabou após a interferência da Polícia Militar, não há informações sobre pessoais presas.

O evento foi organizado pelo vereador e Presidente da Câmara Municipal de Piaçabuçu, Kayro Castro, após os festejos oficiais do co-padroeiro São Sebastião do distrito, uma festa organizada, de cunho particular, com a intenção de comemorar os festejos do mesmo santo.

Segundo a Lei os organizadores de eventos particulares são obrigados a fornecerem segurança, banheiros químicos e outros itens que ofertem assegurem o bem-estar dos participantes.

Saldo negativo

As vítimas foram encaminhadas ao pronto atendimento da Casa Maternal Mãe Luiza, em Piaçabuçu, onde receberam atendimento. Duas delas apresentaram ferimentos leves e outra sofreu traumatismo no nariz. Todas as vítimas receberam atendimento médico e foram liberadas.

Em Nota de repúdio a assessoria de comunicação do Presidente da Câmara de Vereadores de Piaçabuçu Kayro Castro, lamentou o ocorrido:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Cabe informar que durante o evento, pessoas que não contribuem em nada com os bons costumes locais, tentaram de forma violenta tirar o brilho do evento, realizado pelo presidente da Câmara Municipal de Piaçabuçu, vereador Kayro Castro, que tem uma vida pautada no respeito a diferença de ideias e na manutenção da ordem e da paz.

Fatos inusitados como estes são coibidos pelos equipamentos de segurança necessários, porém acontecem de forma inesperada, como já aconteceu durante a festa de Bom Jesus de Penedo, quando mesmo sendo direcionado um efetivo policial considerável, em determinado momento se aproveitando da fragilidade, pessoas de má fé atentam contra a paz.

Fica registrado nosso repúdio a essas pessoas que não somam em nada para nossa região pacata de um povo acolhedor e ordeiro. Somos da paz e zelaremos sempre pela gente descente de Piaçabuçu que não permite afronta aos bons costumes e espera de nós o empenho para a manutenção da ordem e da paz.

Assessoria

PiaçabuçuNews