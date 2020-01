Procurada pelo G1, a Equatorial Piauí afirmou em nota que tem acompanhado as investigações da Polícia e que a prestadora de serviços adotará as providências cabíveis ao caso (confira a nota na íntegra ao fim da reportagem).

De acordo com o delegado Yan Brayner, da Polícia Civil de Canto do Buriti, os funcionários terceirizados atuavam como agentes de campo para a Equatorial Piauí.

Segundo a polícia, no momento da prisão foi encontrada uma quantia de R$ 5 mil em dinheiro com os suspeitos. “O dinheiro que estava com eles era referente não somente a um suborno, mas acreditamos que seja de mais outro, pelo jeito que estavam esse valor, era o apurado do dia, a suspeita é que a prática era recorrente”, disse o delegado.