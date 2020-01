Durante rondas ostensivas nesta quarta-feira, 15 de janeiro, no Conjunto Mata Atlântica, parte alta de Penedo, policiais da Força Tarefa do 11º BPM se depararam com um veículo onde nele estava uma vítima sendo socorrida. A pessoa, que não teve identidade revelada, sofreu uma facada na mão direita em frente a barbearia Deus é Amor.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de cometer a lesão corporal foi identificado como José Luciano dos Santos, 27 anos. O mesmo se encontrava em sua residência, que fica enfrente a barbearia. Ao conversar com a mãe do autor, a mesma informou que seu filho fazia uso de medicação controlada. Policiais indagaram o agressor que relatou ter desferido a facada por conta de um café.

José Luciano foi conduzido até a delegacia para procedimentos cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM