Policiais do 11º BPM apreendem arma de fogo na Rua Nova em Penedo

Indivíduo tentou atirar nos policiais, mas pms reagiram defensivamente.

Faltando pouco para início das festividades em alusão ao Bom Jesus dos Navegantes em Penedo, policiais do 11º BPM não param um só instante para garantir a tranquilidade dos que se farão presentes no evento, como também todos os cidadãos de bem que permanecerão em casa.

Prova disso é mais uma ação de combate ao porte de arma de fogo ilegal na cidade ribeirinha.

Na madrugada desta terça-feira, 07 de janeiro, após solicitação de apoio pela GU Raio, via rádio, uma guarnição do PELOPES se deslocou até a Rua Nova, no Gabriel, parte alta de Penedo. A denúncia era que populares apontaram um indivíduo trajando uma bermuda na cor preta e detalhe vermelho, relatando que o mesmo tinha acabado de cometer roubos de celulares à mão armada.

Prontamente os policiais saíram em busca do acusado, o qual empreendeu fuga invadindo propriedades comerciais e pulando muros e quintais residenciais, oportunidade em que, realizado cerco, ao se deparar frente dos PMs, o acusado sacou uma arma de fogo e apontou em direção dos policiais, fazendo com que os militares reagissem a ação criminosa revidando com disparos defensivos.

José Soares dos Santos Júnior, 23 anos, foi atingido no braço. O indivíduo foi levado até a UPA de Penedo e posteriormente até a Unidade de Emergência da cidade de Arapiraca, onde foi deixado sob custódia por um policial militar.

Sem gravidade no ferimento, o acusado foi liberado para sala de observação daquela unidade. O material apreendido em posse do mesmo, incluindo a arma de fogo Rossi calibre 32 com 4 munições não deflagradas, foi levado até a Delegacia Regional de Penedo, com o escopo de serem tomadas as medidas legais cabíveis pertinente ao caso.

Da Redação com informações do 11º BPM