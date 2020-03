Álcool em gel some das prateleiras de estabelecimentos em Penedo

Produto de higiene tem sido um dos mais procurados para combater o coronavírus, mas não é o único

A cidade de Penedo, distante a 160km de Maceió, também está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). O município ainda não constatou nenhum caso da doença, mas a prevenção tem dado dor de cabeça aos penedenses.

Em uma rápida pesquisa na manhã desta segunda-feira, 16 de março de 2020, as principais farmácias, drogarias e supermercados, não estão comercializando o álcool em gel devido à falta dele. Somente em uma farmácia na parte alta, o produto acabou em menos de 4h.

“Aqui o álcool gel chegou às 08h da manhã, antes das 12h já tinha acabado todas as 18 unidades.” disse uma atendente de uma farmácia localizada na parte alta de Penedo.

As máscaras descartáveis, objeto que previne a transmissão do vírus, também tem sido bastante procuradas e também está escassa nas pratilheiras das farmácias e drogarias.

HÁ OUTRAS FORMAS DE SE PREVENIR

Caso você não tenha álcool em gel em casa, não se desespere. Há outras formas de prevenção do coronavírus.

Lavar bem as mãos com água corrente e sabonete, por cerca de dois minutos, é uma boa alternativa para não contrair o vírus. Vale salientar que é imprescindível a lavagem corretamente, de todos os dedos, palma e parte superior da mão.

Outra medida é de evitar o cumprimento de pessoas com as mãos, mesmo que seja algo anti-social, essa solução evita a transmissão do vírus.

Ao tossir, nunca use as mãos para bloquear. Faça o uso do braço para bloquear o ar.

Evite colocar as mãos na boca, nariz, no rosto em geral.

Evite locais com muita aglomerações de pessoas. Filas, locais público principalmente fechados são áreas que você deve não frequentar nesse momento de pandemia.

Da Redação