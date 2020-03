Banco Inter concede novo prazo para pagamento das faturas; veja

Diversas instituições financeiras estão tomando medidas para ajudar seus clientes diante desse período de quarentena e crise financeira. Bancos como a Caixa Federal e Banco do Brasil já estão oferecendo novos prazos para pagamentos de faturas, e o Banco Inter não ficou de fora.

A decisão foi divulgada pelo banco nesta quarta-feira, 25, e oferece diversas ações para seus clientes. Entre elas, está o pagamento de faturas com um novo prazo. Segundo o banco, esse benefício é válido para todos que têm cartão de crédito com limite máximo de R$ 4 mil.

O pagamento deve ser feito, sem cobrança de juros e outras taxas provenientes de um possível atraso, em até 60 dias. Quem pode se beneficiar disso são os clientes que estiverem com a fatura paga em dias e com vencimento para até 04/04/2020.

De acordo com o Banco Inter, a ação foi tomada para oferecer apoio aos clientes de “faixas mais fragilizadas”. Levando em consideração aqueles que podem ter prejuízos financeiros diante ao cenário de crise atual, incluindo contas PJ e MEI.

Novidades

Outra novidade divulgada pelo Inter é para as compras realizadas no e-commerce do banco que passarão a ter novas condições: agora será oferecido o cashback em dobro. Esse benefício oferece a possibilidade do cliente receber de volta uma porcentagem do seu dinheiro a cada compra realizada com o aplicativo do Banco Inter.

O banco destaca que a decisão de incrementar o dobro durante este período de quarentena é para incentivar a compra no Super App (Aplicativo do Banco Inter) e realizar compras sem sair de casa, como forma de proteção dos clientes. A ação tem validade de 60 dias.

Atualmente é possível realizar a compra em diversas lojas, com um catálogo que contempla mais de 100 parceiros, como: Americanas, Netshoes, Natura, Centauro, Nike, Drogaria Raia, Submarino e Ponto Frio.

Em relação às transações, o banco aumentou o limite de TEDs e boletos gratuitos para as contas PJ e MEI. Para os pagamentos de boletos não serão cobradas taxas e em relação aos TEDs serão oferecidos 200 de forma gratuita.

O Banco Inter também destacou que os idosos terão o acesso a ferramentas exclusivas, incluindo chats e telefones diferenciados. “E o prazo de pagamento de fatura estendido também vale para os clientes acima de 60 anos”, informou a empresa em comunicado no seu site.

