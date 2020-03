Renan Filho reforça que as regras do decreto emergencial para evitar aglomerações devem ser seguidas por todos para conter coronavírus

O governador Renan Filho alertou ontem (24) em suas redes sociais que todas as medidas preventivas adotadas em Alagoas para conter o avanço do coronavírus estão mantidas e que a orientação de proteção individual, higienização e isolamento social é essencial para achatar a curva de crescimento em Alagoas, assim como no resto do país.

“Alagoanos e alagoanas, como sempre longe de extremismos, quero reafirmar o meu compromisso com o firme propósito de manter as medidas preventivas que vêm sendo adotadas no enfrentamento ao novo coronavírus em nosso estado. Apesar do pronunciamento do presidente da República na noite desta terça-feira (24), que vai de encontro às recomendação da Organização Mundial da Saúde, manteremos com firmeza e serenidade nossas ações, lastreadas em estudos científicos e ouvindo as nossas melhores mentes que estão conosco permanentemente reunidas”, publicou o governador.

Renan Filho ressaltou que além das medidas determinadas no decreto de emergência, que inclui a suspensão de todas atividades e serviços não essenciais à população por 10 dias como forma de evitar aglomerações, o governo tem trabalhado para garantir a assistência aos infectados pelo coronavírus, ampliando leitos de UTIs e reforçando a estrutura de atendimento emergencial.

“Saibam que a vida de cada alagoano é e sempre será o bem mais precioso. Estamos trabalhando diuturnamente para, de um lado, achatar a curva de contágio do Covid-1hospi9; e, do outro, preparar a nossa rede hospitalar para a emergência do momento”, completou.

Ontem (23), o governador anunciou que vai transformar o Hospital da Mulher num centro especializado para tratamento do coronavírus. “É o Estado de Alagoas se antecipando às necessidades hospitalares. Digo hoje, sem medo de errar, que estamos com a preparação na velocidade necessária para atender os casos e tomando as medidas preventivas necessárias para que a curva de contágio da Covid-19 não se acentue”, afirmou Renan Filho.

Inaugurado em outubro do ano passado pelo Governo do Estado, o Hospital da Mulher está localizado no bairro do Poço e dispõe de 127 leitos. A mudança de perfil do HM faz parte do processo emergencial de remodelagem da rede hospitalar de Alagoas, na capital e interior do Estado, com o objetivo de disponibilizar mais leitos de retaguarda e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinados aos casos de coronavírus.

Além disso, o governo está implementando a instalação de 105 novos leitos de UTIs para atender os casos graves da doença. A previsão é que estejam prontos até o dia 30 de março.

Enquanto isso, o governador alerta que as regras do decreto de emergência seguem valendo e precisam ser seguidas para evitar o contágio de mais pessoas. Confira aqui as principais medidas:

Fonte: Agência Alagoas