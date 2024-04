Ativos do falecido marido de Kellie Pickler revelados, possuía quase uma dúzia de armas

Kellie Pickler Os bens do falecido marido foram revelados… e ele possuía quase uma dúzia de armas de fogo – o que é interessante considerando como ele morreu.

Kyle Jacobs ‘os bens foram listados em documentos legais, obtidos pelo TMZ, relativos ao seu caso de inventário… revelando uma lista exatamente do que Jacobs possuía no momento de sua morte.

Entre os itens estão relógios Rolex, instrumentos musicais, incluindo guitarras e violas, fotos de família, laptops, iPhones, facas personalizadas, um cofre para armas – e 11 armas de fogo com supressores de armas de fogo.

O grande arsenal de armas de Kyle é revelador, dada a forma como ele morreu… lembre-se, disse a polícia local de Nashville Kyle se matou com um tiro dentro de sua casa compartilhada em fevereiro de 2023.

Pickler colocou a casa à venda meses após a morte de Kyle… e ela teria deixado seus sogros assumirem a liderança no manejo dos bens de Kyle após sua morte. Devemos observar, porém… ela está sendo intimada no tribunal de sucessões para discutir os pertences de Kyle, e é por isso que a lista de bens veio à tona em primeiro lugar. A data do julgamento está marcada para maio.