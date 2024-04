Prospectos da NFL de 2024 mostram brindes do Draft Day

É o dia mais elegante da temporada da NFL – o Draft de 2024 está prestes a acontecer em Detroit… e todos os principais prospectos estão vestidos com esmero.

Superestrela da USC Calebe Williams – a esperada primeira escolha geral – escolheu um terno Chrome Hearts azul-marinho trespassado com zíper … personalizado para combinar com o vestido deslumbrante de sua namorada.

na LSU Malik Nabers escolheu um terno clássico trespassado escuro com imagens de seus destaques da faculdade no forro interno … mas foi sua corrente “LEEK” que fez todo mundo falar, já que é adornada com mais de 30 quilates de diamantes raros e mais de 200 gramas de ouro.