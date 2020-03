Presidente Kayro Castro suspende sessões temporariamente em Piaçabuçu

O presidente da Câmara Municipal de Piaçabuçu, vereador Kayro Castro (PDT), suspendeu temporariamente as sessões do legislativo piaçabuçuense seguindo as orientações das autoridades de saúde, levando em consideração a recomendação de evitar aglomeração em locais fechados, uma vez que as sessões são abertas ao público e mesmo não tendo as reuniões número que pudesse chamar atenção para algo preocupante, a medida adotada por Kayro foi de extrema compreensão pelos demais edis.

A pandemia anunciada pela Organização Mundial de Saúde tem levado grande parte da população a ficar em casa, seguindo o que recomenda as autoridades que pedem insistentemente para que todos possam evitar aglomerações, sendo eventos públicos cancelados ou adiados e repartições públicas funcionado com horários reduzidos ou mesmo com decretos governamentais que informam o fechamento por determinado tempo.

Kayro informou que as sessões estão suspensas temporariamente por preocupação com o coronavírus (COVID-19) que tem colocado o mundo em situação de alerta com várias mortes já registradas em países da Europa, já tendo sido oficializados os primeiros óbitos no Brasil. “Devemos ter a responsabilidade de evitar aglomerações e nesse momento todos somos responsáveis para evitar a proliferação desse vírus letal. O momento é de um cuidar do outro e nós vereadores continuaremos trabalhando de forma cuidadosa, mas que não impedirá nenhuma ação de atenção à população no que depender do legislativo”, declarou.