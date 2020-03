O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), confirmou neste sábado, 21, mais tres casos de coronavírus. Com estes, sobe para 10 o número de casos confirmados no Estado de Sergipe.

Os testes positivaram para duas mulheres: uma de 71 anos, residente em Nossa Senhora da Gloria; e outra de 55 anos, de Aracaju. E um homem de 50 anos, também residente em Aracaju. Todos estão clinicamente bem e se encontram em isolamento domiciliar.

Casos confirmados: 10

Fonte: Boletim Novo Coronavírus (Covid-19)