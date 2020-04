Concurso e Processo seletivo Prefeitura de Flores da Cunha RS 2020: EDITAL e Inscrição!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Flores da Cunha anuncia novos editais de concurso e processo seletivo simplificado para preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 01/2020 (concurso): Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (1); Médico Clínico Geral (1); Atendente de Farmácia; Agente de Serviços Complementares – Operário Especializado (1); Professor Anos Finais do Ensino Fundamental – Artes (1); Operador de Máquinas (1); Procurador Jurídico (1); e Secretário de Escola (1).

EDITAL nº 01/2020 (processo seletivo): Auxiliar em Saúde Bucal e Agente de Combate às Endemias (1); e Agente Comunitário de Saúde (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.494,92 a R$ 7.108,12, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 8 a 27 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora UNA Gestão e Assessoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 56,00 a R$ 106,00.

PROVAS

O certame contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos/ legislação. As avaliações serão realizadas em data prevista para o dia 17 de maio de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso