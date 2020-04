Francisco Beltrão é o novo diretor do SAAE Penedo

Em publicação no Diário Oficial do Município de Penedo, na tarde desta segunda-feira, 06 de abril, foi divulgado para população ribeirinha penedense o novo nome do Diretor do SAAE, trata-se de Francisco Beltrão.

Francisco Luiz Beltrão de Azevedo Cavalcanti foi Vice-diretor da Gestão operacional da Casal de Alagoas, e deve colocar toda sua experiência na nova gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo.

Também na mesma publicação, foi informada a exoneração de Francisco Sousa Guerra (Dr. Tico), que deverá concorrer ao cargo de prefeito de Penedo nas próximas eleições municipais.

Dr. Tico foi homenageado pelos funcionários do SAAE nesta manhã de segunda-feira, devido aos relevantes serviços prestados na autarquia municipal. Na oportunidade, o seu substituto esteve presente e também rendeu elogios ao trabalho feito por Dr. Tico durante todo esse período que comandou o SAAE.

Da Redação