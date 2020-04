O site Cadaminuto teve acesso ao texto do novo decreto, que valerá até o dia 05 de maio, e estabelece que pontos comerciais e bancos deverão fornecer máscaras para os clientes. A sugestão é que os clientes não poderão ter acesso aos locais sem o uso da proteção.

As novas regras endurecem o funcionamento de bancos e dos grandes supermercados, onde foram registradas aglomerações de pessoas durante o período de isolamento.

De acordo com o decreto, será obrigatório o uso de máscaras por todos os funcionários do estabelecimento e clientes também deverão usa-las para fazer suas compras e utilizar os serviços bancários.

O estabelecimento ou banco deverá fornecer máscara para esse cliente.

Novos segmentos de comércio abertos

A reabertura do comércio ocorrerá de forma gradativa e todos deverão cumprir as regras de prevenção. “Todos poderão funcionar de acordo com regras claras para evitar aglomerações e riscos aos seus funcionários e clientes”, diz trecho do decreto.

Fonte: CadaMinuto