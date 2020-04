Policiais detém na barreira sanitária de Penedo motorista que se envolveu em acidente que vitimou motociclista

Policiais da Força Tarefa do 11º BPM de Penedo estavam realizando, na noite desta quinta-feira, 24, a segurança de profissionais da barreira sanitária, localizada na APA da Marituba, quando foram informados que houve um acidente na Rodovia AL-225 envolvendo uma motocicleta CG 160 TITAN FLEXONE, guiada por ADS 23 anos e um veículo Fiat Palio conduzido por H. A. A., 32 anos.

O veículo foi identificado na barreira sanitária, parado e os militares conseguiram deter o motorista.

De acordo com a PM, após se dirigirem até o local, constatou que a vítima e a motocicleta estavam às marges da referida rodovia, nas imediações da Ponte do Francês. O SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrem o acidentado, além de policiais do BPRV para darem suporte neste acidente de trânsito.

Não foi informado o estado de saúde da vítima. A Polícia Militar recolheu os veículos envolvidos e realizou o boletim de ocorrência.

Da Redação com informações do 11º BPM