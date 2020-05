Desinfecção em vias públicas e veículos pela Prefeitura de Piaçabuçu intensifica combate ao coronavírus

A guerra contra o inimigo invisível continua a acontecer em todo o mundo e não é diferente em Piaçabuçu. A cidade ribeirinha onde desemboca o Rio São Francisco, destino turístico de milhares de pessoas todos os anos para viver as belezas naturais do município e conhecer a Foz do Velho Chico, hoje, vive dias de isolamento social e busca através das ações de combate e prevenção ao coronavírus, impedir a proliferação do vírus entre a população da pacata cidade.

Para intensificar as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Piaçabuçu, desde o início do isolamento social através de Decreto Governamental, o município passou a contar nesta madrugada de terça-feira, 04 de abril, do trabalho de desinfecção que será feito na cidade e nos povoados, sendo desinfetadas as praças, vias públicas, áreas de maior movimentação próximas as Casas Lotéricas, Agências Bancárias e supermercados, visando promover com o uso do quaternário de amônio a eliminação de todos os microorganismo na forma vegetativa, independentemente de serem patogênicos ou presentes em artigos e superfícies inanimadas.

O prefeito Djalma Beltrão, lembra que os quaternários de amônio podem ser utilizados como ativos desinfetantes de diversas formas e nesse momento o produto está sendo utilizado também na desinfecção de ambulâncias que promovem diariamente o traslado de pacientes entre o município e outros centros hospitalares.

“Todos os critérios adotados nesse momento de crise mundial pela Prefeitura de Piaçabuçu, atendem a decretos municipais, estaduais, em conjunto com as normativas do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde (OMS) no combate a pandemia do coronavírus (Covid-19). Temos vivido dias difíceis, mas muito em breve, quando toda essa tempestade passar, tenhamos esperança que voltaremos a ter um novo sol brilhando em nossas vidas”, disse com muita fé o prefeito.

