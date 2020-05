Flamengo acaba fechando maior aquisição da temporada 2020?

Jorge Jesus e o Flamengo já teriam conseguido fechar o contrato de renovação, após vários meses de muitas negociações e indecisões. Claramente, para maioria dos torcedores, esse acordo acaba sendo uma boa notícia, visto que, com o técnico português mais um ano, Jesus poderá fazer história no Flamengo, mas também no futebol brasileiro.

Com uma temporada 2019 quase perfeita, em que o time do Flamengo venceu a Copa Libertadores e o Brasileirão, Jesus é considerado um dos grandes responsáveis por todo o sucesso repentino e inesperado. Por isso mesmo, é que se tem debatido cada vez mais se Jesus não será mesmo a melhor aquisição para essa próxima temporada 2020.

Avaliando pelas odds disponíveis nas melhores casas de apostas legais no Brasil, é possível verificar que, de uma forma clara, Flamengo é o favorito a não só ganhar novamente o Brasileirão, como também a conquistar novamente a América Latina, com uma possível reconquista da Copa Libertadores.

As difíceis negociações entre Jorge Jesus e Flamengo

Mesmo não existindo muitas confirmações oficiais, a verdade é que a mídia nacional garante que essas negociações entre Jesus e Flamengo se estenderam por meses pois o técnico português estaria indeciso se deveria retornar à Europa ou não. Pelo que parece, os convites que teriam chegado a Jesus não agradaram o experiente técnico.

Contudo, essa possível vontade não seria o único entrave para o acordo entre ambas as partes. Ao que tudo indica, Jorge Jesus também não estaria confortável com a alegada falta de segurança no Rio de Janeiro, retirando liberdade que precisaria para ter uma vida descansada e normal.

Além disso, Jorge Jesus estaria pedindo compensações pelo valor do real brasileiro ter descido consideravelmente em termos de valor, face ao dólar americano ou o próprio Euro. Essa desvalorização da moeda fez com que Jesus, sem que estivesse contando, tivesse uma redução substancial de seu salário, que era, de longe, o técnico mais caro da história do Brasileirão.

Jorge Jesus terá as condições para fazer mais história?

Agora que estaria finalmente confirmado que Jesus vai ter um contrato válido até ao final de 2021, isso significaria que o técnico português teria aceitado um compromisso de mais duas temporadas com o time do Rio de Janeiro (essa temporada e a próxima). Ora, será que com esse tempo com o time, Jesus vai conseguir fazer mais história no Flamengo?

Com jogadores de qualidade muito acima da média, como é o caso de Bruno Henrique, Arrascaeta ou o próprio Gabriel Barbosa, Jesus parece continuar com a base do elenco que permitiu que o ano de 2019 fosse um verdadeiro sonho. Mas será o elenco parecido suficiente para levar o Flamengo novamente à glória?

A verdade é que, após seu ritmo e ideia de trabalho terem funcionado tão bem na primeira temporada com o Flamengo, os times adversários terão agora um maior conhecimento de como o time do Fla joga e se apresenta. Claramente essa pode ser uma dificuldade extra para o elenco de Jesus, já nessa temporada de 2020. Assim, Jesus terá uma dura prova, demonstrando ou não uma boa capacidade de adaptação.

Flamengo é o favorito das casas de apostas online

