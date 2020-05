Prefeito de Arapiraca denuncia descaso da SESAU no combate ao COVID-19 na cidade arapiraquense

Usando as redes socais, o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, teceu duras críticas à Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas – SESAU, quanto ao, segundo ele, descaso em números de leitos disponibilizados para atender, não só os moradores da cidade, como também de outros municípios.

De acordo com a nota e o vídeo, pacientes de 40 cidades da região procuram atendimento nas unidades de saúde arapiraquense, superlotando assim os hospitais.

Confira na íntegra:

“O descaso da Rede Estadual de Saúde em Arapiraca vem nos preocupando. O número de leitos ainda é reduzido para atender a demanda do Município e mais de 40 cidades da região que vem para cá.

O governador anunciou a construção de um hospital de campanha, mas ainda não temos prazo. A Prefeitura tem feito de tudo para cuidar da saúde das pessoas com a atenção básica, mas precisamos da colaboração do governo para atravessar esse desafio. A rede de regulação estadual é competência deles e responsabilidade pelas internações nos hospitais também. Por isso, precisamos estar juntos para vencermos essa pandemia!”