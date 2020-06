Após 12 anos, Frejat lança álbum inédito “Ao Redor do Precipício”

Chega nesta quinta-feira (4) às plataformas digitais, “Ao Redor do Precipício”, o novo álbum de inéditas de Frejat, após 12 anos lançando apenas singles. “Eu não via um padrão de formato físico que fizesse sentido nesse novo mundo da música na internet”, relembra o artista, quando não via razões para construir um álbum completo.

“Um dia, lendo o jornal, percebi que os artistas que estavam fazendo como eu, lançando apenas singles, nada tinham a ver com o meu perfil ou do meu público”, ressalta Frejat. Pensando nisso, o cantor resgatou faixas compostas com vários parceiros que estavam adormecidas no estágio de rascunho, com o objetivo de iniciar o processo de seu novo álbum.

“Comecei a trabalhar em uma das canções, ‘Planetas Distantes’, uma parceria com Dulce Quental, em que tinha feito um rascunho meio rock’n roll, com uma onda meio ‘Bowie’, meio ‘T. Rex’. Mas vi que estava soando datada e percebi que queria um outro caminho pra ela”, lembra o músico.

Ouça “Ao Redor do Precipício”

Com a ajuda de seu tecladista e amigo Humberto Barros, o cantor começou a trabalhar na canção até ficar satisfeito com o resultado final. E, assim, decidiu chamar pessoas com quem gostaria de trabalhar para ouvirem o repertório e convidá-las para o núcleo criativo e coordenador do novo trabalho.

Com Kassin, Humberto Barros e Maurício Negão compondo o time criativo do projeto, Frejat iniciou a gravação de seu novo álbum. “O clima das gravações foi o melhor possível, nos divertimos como nunca, demos muitas gargalhadas, conversamos mais do que tocamos e, desses encontros deliciosos, veio esse resultado musical que me alegra muito, pois acho que esse disco representa bem onde minha cabeça está musicalmente nesse momento”, afirma.

Com 13 faixas, “Ao Redor do Precipício” passeia por diferentes sonoridades e ritmos, e já conta com três faixas lançadas, “Amar Um Pouco Mais”, “Cartas e Versos” e “Pergunta Urgente”, que soma mais de 160 mil visualizações em seu videoclipe no YouTube. O álbum foi gravado e mixado por Renato Munõz, com gravações adicionais de Mauro Araújo e a capa do projeto foi ilustrada por Julia Pellegatti Frejat, filha de Frejat.

O novo álbum de inéditas de Frejat, “Ao Redor do Precipício”, está disponível nas plataformas digitais via ONErpm e o lyric video da faixa “Tudo Que Eu Consegui” está disponível no canal do cantor no YouTube.

Assista “Tudo Que Eu Consegui”

