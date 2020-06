Mulher guerreira que lutou e venceu o coronavírus

Dona Maria Maia, esposa do contador Joaquim Reis de Santana recebeu alta nesta última segunda-feira (8) em um hospital da capital alagoana após se curar da COVID-19. Ela contraiu a doença no meio do mês de maio, quando precisou se internar no hospital em Coruripe para tratar de outra enfermidade e possivelmente contraiu a doença na unidade hospitalar.

Desde então, após apresentar sintomas e ter dado positivo para a doença no dia 23 de maio, Dona Maia foi encaminhada para um hospital Metropolitano, em Maceió, e lá permaneceu durante todos esses dias para receber os cuidados médicos.

Na noite desta segunda-feira, ela se tornou mais um caso de paciente recuperado em Penedo, onde recebeu alta e o atestado que não possui mais o coronavírus.

Ela pode servir de espelho para muitos que ainda estão lutando contra essa pandemia. Mesmo com sua saúde frágil, e com 74 anos bem vividos, seu amor pela vida e uma fé enorme, fez com que derrotasse o coronavírus e agora serve de exemplo para muita gente.

Na saída do hospital, ela recebeu um abraço caloroso do seu marido e do sei filho Quinho Reis.

