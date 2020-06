Material exclusivo do Inep é disponibilizado – Notícias Concursos

Uma das etapas mais temidas pelos alunos que se dedicam a estudar para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é a redação. A nota da prova de redação é de grande peso na colocação dos alunos que concorrem ao Sisu, além de ser um dos principais critérios de desempate.

Não há uma fórmula mágica para ser um aluno nota 1000, contudo essa conquista não é impossível aos alunos que se prepararem para o exame. A boa notícia é que isso se tornou ainda mais fácil!

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibilizou em seu site um material inédito sobre os critérios de correção da redação do ENEM, que antes eram de uso exclusivo dos corretores.

O material consiste em um conjunto de seis manuais, que podem ser encontrados no referido site e estão disponíveis em PDF para download na aba Outros Documentos. O primeiro manual da lista aborda situações que podem levar o participante a zerar a nota da redação, já os outros cinco se referem a cada uma das cinco competências avaliadas pelos corretores da redação separadamente.

De modo claro, sucinto e ilustrativo, o material aborda muito detalhadamente as cinco competências exigidas na prova:

Domínio da escrita formal (ortografia, acentuação, pontuação, separação silábica, sintaxe etc);

Compreensão do tema (é importante não fugir do tema!);

Organização e clareza das informações, fatos e opiniões;

Clareza na articulação das argumentações (mecanismos linguísticos utilizados);

Respeito aos Direitos Humanos.

Desse modo, além da Cartilha do Participante, os estudantes poderão se beneficiar desses outros materiais de estudo compartilhados no portal do Inep. As apostilas também são ideais para auxiliar professores e permitem melhor aprofundamento por parte dos inscritos, principalmente neste momento de ensino à distância.

É importante saber que todas as provas das edições anteriores do ENEM também estão disponíveis para os participantes, bem como seus respectivos gabaritos. Os participantes surdos podem acessar todas as questões através das vídeoprovas na plataforma.

A preparação para a prova de redação merece uma atenção à mais. Ninguém quer congelar diante da página em branco, então vale a pena conferir esse rico material e aplicar seus conteúdos nos seus textos!