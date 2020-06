Se você se encontra fechado em casa pelo motivo do costume, esta pode ser uma oportunidade perfeita para passar o tempo jogando jogos de cartas com seus amigos próximos e familiares. Existem jogos para todos os gostos e idades na nossa lista, e alguns deles podem mesmo ser jogados online. Enquanto que a maior parte desses jogos não exige mais do que o tradicional baralho de cartas de sempre, existem alguns jogos mais modernos que podem precisar de um baralho especial. Fique por isso com os melhores e mais divertidos jogos de cartas do mundo:

Texas Hold’em

Se você tem uma mente fria, um pensamento estratégico aguçado, e uma capacidade boa para ler as intenções de seus adversários, o poker é o jogo perfeito para si. Normalmente jogado na versão mais tradicional, Texas Hold’em, o poker é um jogo de cartas em que cada jogador tem como objectivo fazer combinações específicas de naipe ou número. Essas combinações dependem de 3 das 5 cartas que são colocadas na mesa, bem como das 2 das cartas que são distribuídas pelos jogadores no início de cada turno (sendo que essas permanecem secretas). Pelo meio, os jogadores são convidados a apostar, podendo escolher 1 de entre 3 acções disponíveis: fazer Raise e aumentar a parada da aposta, fazer Call e corresponder às apostas de outros jogadores, ou desistir dando um Fold. Tradicionalmente, o poker se joga em casinos e envolve grandes somas de dinheiro; mas isso mudou muito nos últimos anos. Há cada vez mais pessoas jogando poker de forma amigável e sem recurso a dinheiro real, e o poker tem se tornado no jogo de cartas favorito da Internet, pelo que pode facilmente ser jogado online.

Paciência

Esse jogo costumava estar integrado em todos os sistemas operativos Windows, e foi durante muito tempo visto como o símbolo máximo do tédio. Mas você não precisa de estar aborrecido para jogar Paciência. Esse jogo de estratégia é um dos poucos modelos de jogos de cartas que pode ser jogado por apenas 1 indivíduo. As regras são simples: estabelecer sequências específicas de cartas, que podem variar de acordo com a versão de Paciência que você jogar. Concordamos que não é o jogo de cartas mais divertido do mundo, mas um jogador experiente de Paciência sabe que existe muito mais de estratégia do que parece nesse jogo de sorte.

Magic: The Gathering

Se você quiser realmente mergulhar a fundo num jogo de cartas complexo e fascinante, Magic: The Gathering é a opção certa. Você apenas precisa de muito tempo livre para aprender as regras e de algum dinheiro para comprar suas próprias cartas. Mas se você é um apaixonado por jogos, nós garantimos que vai valer a pena. Magic: The Gathering é um jogo de cartas coleccionáveis em que cada jogador é responsável por escolher seu baralho. Os baralhos personalizados são organizados segundo 5 tipos de estratégia que podem ser combinadas. As cartas brancas se focam em exércitos de criaturas, as azuis no controlo do jogo, as verdes na força bruta, as pretas na manipulação de vida, e as vermelhas no ataque simples e directo. Sequer começar explicando a complexidade desse jogo num curto parágrafo é quase impossível, mas você pode aprender mais acerca de Magic em vários guias oficiais e tutoriais do YouTube.

Uno

Outro jogo que implica um baralho especial, o Uno é um clássico do mundo dos passatempos e vai continuar a ser um jogo popular por muitos anos. Um baralho de Uno é bem barato e o jogo é, ao contrário de Magic, muito simples de jogar. Você tem como objectivo se livrar das cartas que estão em sua mão, e que podem ser depositadas numa pilha central de acordo com sua cor e número. Para agitar o jogo, existem ainda algumas cartas especiais que permitem que você ataque seus oponentes, mude a direcção dos turnos do jogo, e se livre de cartas que estão em sua mão. Em algumas versões do jogo, tem até uma carta em que você pode inventar uma nova regra, o que é sempre divertido.

Cartas Contra a Humanidade

Se você acha que os jogos de cartas são velhos e chatos, talvez esse seja o jogo certo para si. Cartas Contra a Humanidade é um jogo relativamente recente que causou muita polémica quando foi lançado. Mas tenha cuidado: esse jogo é exclusivamente dedicado a maiores de idade. Isso acontece porque as cartas desse mediático jogo estão cheias de instruções que podem levá-lo a fazer coisas desprezíveis… Não é por acaso que Cartas Contra a Humanidade foi vendido como um “jogo de cartas para pessoas horríveis”.

Na verdade, esse é um jogo perfeito para jogar com os amigos e para estimular alguns debates bem interessantes. Mas se você é facilmente ofendido, talvez seja melhor se cingir aos jogos de cartas tradicionais…