Prefeitura de Penedo decreta luto oficial pela morte do diretor do SAAE Francisco Beltrão

O Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão decretou luto oficial por três dias, em razão do falecimento do diretor geral do SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Francisco Beltrão de Azevedo Cavalcanti, vítima do novo Corona Vírus (Covid-19).

O decreto de nº 684, datado de 09 de junho, foi publicado nesta terça-feira, no Diário Oficial do Município .

Por meio do documento são prestadas condolências e a solidariedade aos familiares e amigos da vítima, por parte da Administração Municipal, salientando a importância de Francisco Beltrão para o Estado de Alagoas, ao longo de sua vida pública.

“O falecido prestou relevantes serviços ao povo alagoano, especialmente por meio da sua longa e exitosa atuação na Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), onde exerceu com notável dedicação a Vice-Presidência de Gestão Operacional”, diz o decreto

O decreto também destaca a consternação que se abateu sobre toda a Administração Pública municipal, em razão de seu falecimento, ocorrido no último dia 07.

Thiago Sobral- Jornalista Decom (PMP)