Prefeitura de Penedo emite nota oficial

Segue a nota na íntegra:

O prefeito de Penedo, Marcius Beltrão Siqueira, o Secretário Municipal e Saúde, Marcos Beltrão Siqueira e os profissionais servidores da saúde de Penedo prestam solidariedade aos familiares do senhor Faustino dos Santos, pai de família, trabalhador e pescador que ajudou na construção de Penedo e da sua história, vítima de complicações respiratórias que o levou à morte na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), bem como a todas as famílias afetadas por esta terrível pandemia.

Ao mesmo tempo, a Secretaria de Saúde de Penedo cumpre o dever de prestar esclarecimentos ao povo penedense, em face às intempestivas ilações a respeito do ocorrido.

A Secretaria esclarece que, o então paciente, senhor Faustino era portador de comorbidade (Diabetes Melitus), com atendimento regular no PSF Jairo Leite, conforme registro em seu prontuário médico;

No dia 29 de maio, via SAMU, o senhor Faustino deu entrada na UPA Antônio de Jesus com déficit respiratório, sendo encaminhado do PSF, afirmando teste positivo para COVID19. No momento da internação o diabetes estava alterado, quando foram prestados todos os atendimentos médicos pertinentes, aos cuidados de enfermagem e assistência do Serviço Social;

Inicialmente, adotou-se o protocolo fármaco do município, realização dos exames indicados e, no mesmo dia, foi solicitada vaga de UTI pela regulação do Estado, haja visto que, mesmo em oxigenoterapia e primeira impressão de melhora do quadro, ao passar do tempo, o paciente começou a descompensar baixando a saturação de oxigênio e a glicemia continuou instável;

Afirmamos que todos os esforços ao alcance do corpo médico e equipe da UPA foram empreendidos para impedir que o Senhor Faustino viesse a óbito. Entendemos a dor dos seus familiares e reiteramos que todo o empenho foi e continuará sendo feito no sentido de preservar a vida da população penedense.

Finalmente, colocamo-nos ao dispor dos familiares, da imprensa e todos que queiram dirimir dúvidas sobre qualquer assunto relacionado ao Sistema Único de Saúde da nossa cidade.

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura de Penedo no combate ao coronavírus.

#fiqueemcasa