Ufal Penedo promove curso de extensão online na área de turismo

A competitividade de destinos turísticos baseada na visão do turista consumidor será analisada por pesquisadores, num curso de extensão virtual, realizado a partir da próxima segunda-feira (8). O professor Sandro Medeiros, da graduação em Turismo na Unidade Penedo da Ufal coordena o curso que vai reunir nove seminários até o dia 30 de novembro.

“A gente está oportunizando o estudo aprofundado de temáticas relacionadas ao comportamento do consumidor e do marketing de destinos turísticos, voltados para a competitividade”, destaca Sandro sobre o tema central do curso, que faz parte do projeto de uma disciplina para o futuro Programa de Pós-graduação em Inovação, Turismo e Competitividade da Ufal em Penedo.

Todos os seminários serão online e terão até dois encontros cada, sempre com convidados especialistas nas áreas abordadas de todo o país. A abertura do curso será transmitida ao vivo pelo Youtube, no dia 8, a partir das 19h30, com a participação do professor Glauber Eduardo de Oliveira Santos, da Universidade de São Paulo (USP). Ele fará uma palestra intitula Panorama da pós-graduação e da pesquisa em turismo no Brasil: Oportunidades, desafios e possibilidades. Os comentários em seguida vão ser com os professores Susana de Araújo Gastal, Aguinaldo Cesar Fratucci e Marcela Ferreira Marinho.

A programação dos seminários aborda temas como avaliação cognitiva e emoção; satisfação e lealdade; qualidade de serviços; valor percebido; aspectos relacionados à experiência; imagem, atratividade e competitividade de destinos turísticos.

O curso é totalmente gratuito e aberto ao público externo, mas o professor Sandro Medeiros ressalta que é especialmente voltado para aqueles que têm o propósito de ingressar em programas de mestrado ou doutorado. A proposta é fazer uma revisão teórica de estudantes e profissionais que atuam nos setores ligados ao turismo e hospitalidade com o objetivo de promover o acesso aos programas stricto sensu. As 50 vagas já foram atingidas, mas as inscrições continuam abertas no Sigaa para cadastro de reserva.

Medeiros explica que alguns seminários terão palestras ao vivo transmitidas pelo Youtube, onde qualquer pessoa pode participar, em seguida, os inscritos no curso vão fazer os debates num ambiente virtual fechado. Para isso, os alunos recebem, previamente, a orientação do material de leitura, que contempla artigos científicos publicados em periódicos internacionais.

Entre os convidados para as lives estão Margarete Schmidt; Helena Belintani Shigaki; Marlusa de Sevilha Gosling; Tiago Savi Mondo; Mariana de Freitas Coelho; André Riani Costa Perinotto; Carlyle Oliveira; e a convidada de Portugal, Ana Cláudia Fortes de Campos.

Confira a programação completa no anexo.

Fonte: UFAL