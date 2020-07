Estará mesmo destinado Balotelli assinar pelo Flamengo?

O polêmico jogador italiano Balotelli – que esteve tão próximo de assinar pelo Flamengo na temporada passada -, está novamente envolvido em problemas com seu atual time. Aliás, as notícias mais recentes estão apontando que é uma questão de tempo até as duas partes rescindirem o contrato em vigor.

Tudo começou quando, há poucas semanas, e após o retorno à competição da Série A italiana, Mario Balotelli foi barrado do centro de treinamentos do Brescia, por, alegadamente, o jogador não estar cumprindo com as regras de segurança. O problema é que o jogador já veterano não gostou e foi protagonista de um escândalo à frente dos responsáveis do Brescia – um time que está lutando para não cair para a Série B.

Ora, o que significará essa provável rescisão do Brescia para o futuro de Balotelli? Será que o famoso jogador se irá retirar? Ou será que a novela Flamengo Balotelli, tão grande do ano passado, vai mesmo ter um final feliz?

Balotelli esteve muito perto do Flamengo

Quando os responsáveis pelo Flamengo viajam para um país europeu, será para fechar contrato com um jogador ou então um técnico, como foi o caso de Jorge Jesus. No entanto, chegados a Mônaco, os diretoria do Flamengo não conseguiu convencer Balotelli. O jogador italiano tinha uma enorme vontade de retornar a casa, tendo assim decidido assinar pelo Brescia.

Contudo, se nos primeiros jogos o avançado italiano até estava tendo performances regulares, o mesmo não se verificou nos meses seguintes. Com poucos gols para a quantidade de jogos na Série A, o Brescia começou olhando para o avançado como substituível.

Foi precisamente aí que os problemas começaram. Existindo até alegações de que Balotelli se apresentava nos treinamentos com excesso de peso e que não tinha comportamentos profissionais. Sendo que parece que esse episódio recente, ao ser barrado na porta do treinamento, pode ter sido a última gota de água.

Flamengo estaria ainda interessado em Balotelli?

Mesmo estando longe do avançado promissor, que despoletou no Euro 2012, a verdade é que o Flamengo não escondeu nunca seu interesse em Balotelli. Com características físicas únicas, para além de uma capacidade de finalização acima da média, os responsáveis pelo Flamengo e também Jorge Jesus acreditariam que o italiano poderia fazer sucesso no Brasileirão.

Porém, segundos relatos recentes, times grandes como o Galatasaray ou até mesmo o Boca Juniors estariam também interessados em poder contar com os serviços do carismático e polêmico jogador. Será portando outra vez uma dura batalha de negociações em perspetiva, para garantir o avançado possante italiano. Conseguirá dessa vez o Flamengo fechar o acordo?

Torcida flamenguista dividida com contratação

Não há dúvidas que, desde o primeiro momento em que Balotelli foi ligado ao Flamengo, que os torcedores demonstraram sentimentos muito díspares. Apesar da qualidade do avançado estar presente e ser reconhecida, a verdade é que muitas interrogações ainda se colocam quanto ao profissionalismo de Balotelli.

Porém, muitos torcedores também acreditam que tendo o Flamengo um técnico rígido mas motivador como Jorge Jesus, o avançado italiano poderá ter uma “segunda vida” no futebol, provando que está longe de ser um jogador acabado ou que não consegue ser profissional.