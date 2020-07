Na noite deste sábado, 25 de julho, policiais do 11º BPM da ROCAM, durante patrulhamento ostensivo no Loteamento Santa Luzia, Vila Matias, parte alta de Penedo, se depararam com pessoas em um ambiente aglomerado.

Ao chegarem no local, os militares pediram que todos levantassem as mãos para realizar abordagem policial. Um indivíduo identificado com as iniciais A.S.S., 26 anos, não obedeceu à ordem policial e ainda proferiu palavras de baixo calão. O mesmo foi contido com uso de força moderada e detido por desacato e desobediência a Polícia Militar.

Ele foi conduzido para delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.