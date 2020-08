Acidente com mais de 20 veículos na BR-277 deixa 8 mortos no Paraná

Um acidente com mais de 20 veículos deixou ao menos oito mortos e 26 feridos no km 76 da BR-277, no sentido Paranaguá, na região de São José dos Pinhais (PR), no fim da noite de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros e PRF (Polícia Rodoviária Federal), a fumaça causada por uma queimada e a forte neblina ocasionaram o engavetamento.

Sete pessoas morreram no local do acidente, sendo quatro homens e três mulheres. A oitava vítima – outro homem – morreu no Hospital Universitário Cajuru.

Com a visibilidade ruim, alguns veículos se envolveram em uma colisão e ficaram parados na via. Alguns ocupantes chegaram a deixar os carros. Nesse momento, porém, um caminhão veio pela pista e não conseguiu frear. Ele atingiu os carros que estavam parados e atropelou pessoas que estavam no local, diz um comunicado da PRF.

De acordo com o coronel Samuel Prestes, do Corpo de Bombeiros, 22 veículos se envolveram no acidente:

5 motocicletas

15 veículos leves

1 caminhão

1 viatura da Polícia Militar

“A concessionária estava atendendo a ocorrência [queimada à beira da estrada] e solicitou apoio do Corpo de Bombeiros. Quando a primeira viatura chegou, o acidente tinha acabado de ocorrer. Essa viatura acionou as demais equipes de emergência”, disse o coronel.

“Temos óbitos que são de motociclistas, mas também temos outros que são de pessoas que deixaram seus veículos e acabaram sendo atingidas por outros veículos que passaram também no local”, afirmou Prestes em entrevista à Globonews.

Segundo a Ecovia, responsável pela rodovia, a BR-277 foi interditada totalmente em ambos os sentidos e o tráfego, desviado pelo bairro, no km 78 (sentido Paranaguá) e pelo km 74, na Avenida Ruy Barbosa (sentido Curitiba). O local é um dos acessos ao aeroporto da capital, mas é mais usado pelos motoristas que vão para o litoral.

Feridos

Ao todo, 27 pessoas ficaram feridas (entre elas, a oitava vítima fatal, que morreu no hospital): 2 em estado gravíssimo (com risco de morte), 5 em estado grave e 20 com ferimentos leves. Dez ambulâncias atenderam a ocorrência.

Nós tivemos um acidente fora da normalidade, mas que foi atendido de maneira rápida. Os números são impressionantes

coronel Samuel Prestes, do Corpo de Bombeiros

A reportagem apurou que 11 vítimas com ferimentos leves foram levadas ao Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, mas todos foram liberados. Sete feridos foram levados ao Hospital Universitário Cajuru, mas não há informações sobre o estado de saúde deles.

Queimadas

O coronel Samuel Prestes considera o acidente como “dano colateral” de uma ocorrência que se tornou comum no Paraná devido ao período de seca. De acordo com ele, os atendimentos a incêndios florestais aumentaram 78% em relação ao ano passado devido à estiagem enfrentada pelo estado ao longo dos últimos meses.

“Os focos de fogo à beira das estradas podem gerar esse tipo de situação em qualquer rodovia do Brasil. Temos alertado veementemente para que a população nos ajude. Estamos em um período de seca e crise hídrica, o que faz com que a vegetação esteja seca”, disse.

“Carreta foi levando tudo”, diz testemunha

Um dos envolvidos no acidente confirmou que a carreta foi responsável pelo engavetamento ao atingir outros veículos que já estavam parados na pista por causa da falta de visibilidade.

“Quando parei, os veículos vieram batendo atrás do meu, e consegui ainda com alguma habilidade, com calma no momento, jogar para o canto esquerdo da via, e consegui sair. Quando eu estava saindo para o outro canto para tentar sair dali veio a carreta e passou e foi levando tudo e batendo nos carros. Infelizmente foi algo muito triste”, disse o administrador Ricardo Xavier à Globonews.

Investigação

O atendimento do acidente foi feito por equipes dos Bombeiros, da Polícia Militar e da concessionária Ecovia. A Polícia Civil de São José dos Pinhais tomou o depoimento do motorista do caminhão e conduzirá as investigações.

A Polícia informou que não vai instaurar inquérito contra o motorista, que não teve o seu nome divulgado. De acordo com a entidade, “o acidente não configurou crime”.