Na noite dessa segunda-feira (24), a direção do hospital de Neópolis divulgou a informação referente a diminuição da ocupação nos leitos de Covid-19.

Na unidade existe atualmente 08 leitos de estabilização e 04 leitos de hidratação, no combate a Covid, que foram criados para atender a demanda no Baixo São Francisco.

Até às 12 horas da manhã, no setor do novo coronavírus, no plantão do Clínico Geral Dr. Luiz Melo de França, foi registrado 01 paciente no leito masculino e 01 paciente no leito de hidratação.

➡LEITOS PS:

ADULTO MASCULINA: 01

ADULTO FEMININA: 00

PEDIATRIA: 0

HIDRATAÇÃO: 01

ISOLAMENTO/ ESTABILIZAÇÃO :0 0

No plantão das 12 horas da manhã até às 19 horas, no setor Covid, foi registrado 01 paciente no leito masculino, 01 paciente no leito de Hidratação e 01 paciente no leito de estabilização.

➡LEITOS PS:

ADULTO MASCULINA: 01

ADULTO FEMININA: 00

PEDIATRIA: 00

HIDRATAÇÃO: 01

ISOLAMENTO/ ESTABILIZAÇÃO :01

Informações Ed Sousa.