5 famosos que utilizam suplementos para complementar a dieta

Os suplementos vêm conquistando muitas pessoas nos últimos anos. Este tipo de comprimido, que antes era visto com bons olhos apenas pelos que queriam ganhar músculos na academia, entrou de vez na rotina de várias pessoas que buscam uma vida mais saudável. A grande variedade de tipos disponíveis no mercado é um grande atrativo: é difícil não encontrar algum que precisamos, já que eles podem ajudar a amenizar diferentes deficiências nutricionais no organismo. Veja alguns famosos que utilizam os suplementos no dia-a-dia.

Glória Maria

Aos 71 anos, Glória Maria sempre impressiona por sua vitalidade, esbanjando juventude em suas reportagens em viagens. Um dos segredos da apresentadora é a suplementação de vitaminas. Em uma entrevista recente, Glória brincou que “toma o abecedário inteiro”, em referência aos diversos tipos de suplementos vitamínicos.

De acordo com Dannie Hansen, proprietário da marca de suplementos Sundt, uma dieta rica em vitaminas é fundamental para manter uma boa qualidade de vida na terceira idade, pois elas colaboram para a beleza, fornecem energia, melhoram o intestino, ajudam na saúde mental e previnem muitas doenças. Portanto, o ideal é procurar um médico ou nutricionista e seguir o exemplo de Glória Maria.

Juliana Paes

Juliana Paes é outra que utiliza vários suplementos para manter a saúde e a beleza. Na lista da atriz global estão a Biotina, que colabora para a saúde dos cabelos e das unhas, o Ômega-3, que ajuda na memória e na prevenção de doenças do coração, e o resveratrol, que previne o envelhecimento precoce e mantém a pele mais jovem.

Kelly Key

A cantora, sucesso dos anos 2000, mantém uma vida muito saudável, com prática constante de exercícios físicos, que são impulsionados pelos suplementos. No caso de Kelly Key, a lista de suplementos é baseada nos produtos que ajudam os que frequentam academias: BCAA, Whey Protein e Glutamina.

Lucas Lucco

Quem acompanha a carreira do cantor Lucas Lucco com certeza percebeu como ele ficou muito mais forte com o passar do tempo. Ele apostou no estilo de vida saudável aliado à suplementação. Hoje em dia, existem até vídeos na internet que utilizam o nome do sertanejo em programas de ganho de massa muscular, e lojas de suplementos que vendem produtos denominados “Kit Lucas Lucco”, em alusão às pílulas utilizadas pelo cantor.

Deborah Secco

Deborah Secco tem muitas histórias que envolvem tentativas de melhorar o corpo. A atriz já afirmou em entrevistas que utilizou anabolizantes, mas que se arrepende profundamente. Ela também já compartilhou com a mídia histórias em que os suplementos foram essenciais para atingir os tipos corporais exigido por diferentes papéis na dramaturgia. Hoje em dia, assim como Juliana Paes, ela é adepta do consumo da biotina.