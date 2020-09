Keno alcança inédita com a camisa do Atlético-MG em partidas do Brasileirão

O dia 26 de setembro de 2020 ficará gravado na história do Atlético-MG por motivos dentro e fora de campo. Isso porque o dia se iniciou com lançamento da pedra fundamental do futuro estádio do Galo e prosseguiu com o triunfo por 3 a 1 em cima do Grêmio e a manutenção da liderança do Brasileiro.

No entanto, a façanha ficou por conta do atacante Keno, que marcou novamente três. Uma marca histórica do camisa 11 do time mineiro, uma vez que não existe registro de outro atleta que tenha feito hat-tricks pelo Atlético em duas rodadas consecutivas do Campeonato Brasileiro (1971-2020).

Keno acabou também se tornando o autor do gol de número 2 mil do Galo no torneio, considerando as edições a partir de 1971. O jogador, que tinha obtido o seu primeiro hat-trick contra o Atlético-GO na rodada passada, comemorou a nova façanha.

“Fico feliz pelos gols, mais importante são as vitórias. Brasileiro é difícil. Nunca tinha feito três gols num jogo, e agora em duas partidas. Muito trabalho, ajuda dos companheiros. Fico feliz pelo gol e pela vitória”, declarou o jogador em entrevista.

O último jogador a ter conseguido marcar hat-tricks consecutivos antes de Keno foi Obina, há uma década. O ex-jogador marcou cinco gols na Copa do Brasil diante do Juventus-AC e outros três em cima do Uberlândia, pelo Estadual.

A fase artilheira de Keno pode ser determinante para ajudar o clube comandado pelo treinador Jorge Sampaoli a quebrar um jejum. Isso porque o último título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Galo foi aconteceu em 1971.

