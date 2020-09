Processo seletivo DMAE de Porto Alegre RS 2020 abre novo EDITAL

No Estado do Rio Grande do Sul, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo para preenchimento de 18 vagas no cargo de técnico em tratamento de água e esgotos.

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio completo, carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria “B”; curso técnico em uma das seguintes áreas: técnico em tratamentos de água, esgotos ou efluentes industriais; técnico em saneamento; técnico em química; técnico em meio ambiente; e técnico em hidrologia.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. O salário oferecido será equivalente ao vencimento básico inicial do cargo, mais acréscimo de 50% do valor correspondente ao regime de tempo integral, mas vale-transporte opcional.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h30 do dia 5 de outubro de 2020, no endereço eletrônico do DMAE, via preenchimento de formulário. O candidato deve enviar o formulário devidamente preenchido ao e-mail [email protected] conforme especificações no edital.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas experiência profissional e acadêmica, mais prova de títulos (caráter classificatório). A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso