Auxílio de R$ 300: Calendário da primeira parcela deste domingo (25)

Neste domingo (25), os beneficiários do primeiro lote do auxílio emergencial recebem a primeira parcela da prorrogação de R$ 300. Esse grupo começou a receber o pagamento do programa em abril e terá direito às quatro parcelas de R$ 300.

O pagamento deste domingo acontece para os beneficiários que nasceram em setembro. O valor será creditado em conta poupança social digital da Caixa e o saque em espécie poderá ser feito apenas a partir do dia 28 de novembro.

Confira abaixo os cronogramas de pagamento e saque da primeira parcela de R$ 300 do auxílio.

Primeira parcela do auxílio de R$ 300

Nascidos em janeiro – 30 de setembro

Nascidos em fevereiro – 5 de outubro

Nascidos em março – 7 de outubro

Nascidos em abril – 9 de outubro

Nascidos em maio – 11 de outubro

Nascidos em junho – 14 de outubro

Nascidos em julho – 16 de outubro

Nascidos em agosto – 21 de outubro

Nascidos em setembro – 25 de outubro

Nascidos em outubro – 28 de outubro

Nascidos em novembro – 29 de outubro

Nascidos em dezembro – 1 de novembro

Saque da 1ª parcela de R$ 300

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro