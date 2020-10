Dr Mário Reis representa o novo para a Câmara de Vereadores de Porto Real do Colégio

Nascido na cidade de Penedo, Mário Alex Maia Santana, filho de Joaquim Reis de Santana e Maria José Maia de Santana, ingressou na faculdade de Odontologia na Universidade Federal de Alagoas em 1995, onde se formou e até hoje exerce sua profissão com muito amor e dedicação.

Já em 2005, começou a exercer sua atividade profissional no município de Porto Real do Colégio. Dr. Mário decidiu morar, exerce sua profissão como servidor efetivo do município e também em sua clínica particular, onde implantou um projeto social denominado de SORRIMAIS SOLIDÁRIO, beneficiando dezenas de famílias que necessitam dos seus serviços.

Amante das práticas esportivas, Dr. Mário sempre esteve junto com sua esposa, filhos e amigos, praticando e contribuindo na realização de eventos que incentivam o mesmo.

Foi eleito vereador na sua cidade natal em 2008, sendo o segundo mais votado da legenda. Hoje, após 15 anos de convívio com o povo que tão bem o acolheu, aceitou mais esse desafio em sua vida e disputa uma vaga na Câmara de Vereadores de Porto Real do Colégio.